Dětem i dospělým zazpívají vodníci, předvede se železný Zekon, následovat bude pásmo pohádek. Vystoupí například divadlo Ahoj Chrudim, Čmukaři Turnov, loutkáři z Ostravy. Nebude chybět dětský středověký kolotoč, střelnice a divadelní workshop. Vrcholem programu bude tombola a předání šeku dětskému oddělení nemocnice Havlíčkův Brod.

Divadýlko Mrak patří k uznávaným souborům zaměřeným na dětského diváka a sbírá ceny na festivalech.Čtyři ocenění ze sedmi získalo Divadýlko Mrak na 29. ročníku profesionálních zájezdových divadel aneb divadel malých forem, Miniteatro Jiřího Tibitanzla v Havířově. „Ano, skutečně, Divadýlko Mrak slaví narozeniny. „Hrajeme spolu již 25 let. Když jsme začínali, moudří skeptici nám dávali rok maximálně dva. Takže si myslíme, že je důvod slavit. Přijďte v sobotu 24. srpna, oslavy budou na Havlíčkobrodském náměstí, ale také v parku Budoucnost,“ vzkázala režisérka a herečka Yvona Kršková.

Záštitu převzala Jana Fischerová. „Celá akce bude mít samozřejmě charitativní účel, a proto jsme se spojili s Havlíčkobrodskou nemocnicí, Dětským oddělením paní primářkou Weberovou- Chvílovou a tak každý, kdo přijde, bude moct podpořit oddělení pro malé pacienty,“ zdůraznila Kršková.

Program bude opravdu zajímavý. Děti nejprve uvítají pohádkové bytosti Pohádkového lesa, v již zmíněném parku Budoucnost, kde si na jednotlivých stanovištích budou moct vyzkoušet svoje dovednosti. „Na Havlíčkobrodském náměstí bude mimo dílniček a workshopů k vidění a slyšení také vodnická kapela, spousta pohádek a svoji sílu předvede náš dlouholetý kamarád – neodolatelný šoumen a silák Železný Zekon, ale už jsme prozradili víc, než jsme chtěli,“ doplnila Kršková.

Ovšem srpen je trochu daleko, ale Divadýlko Mrak se s dětskými diváky rozhodně neloučí. „Stejně jako v minulých letech jsme spolu organizátory letních pohádkových střed na Havlíčkově náměstí, takže rozhodně tam – na jevišti i v civilu. Každý čtvrtek dopoledne, celé léto, hrajeme v krásném divadelním sále na zámku Kačina. A kdo přemýšlí kam o dovolené s dětmi, tak rozhodně všechny zveme do Pohádkového Chlumu u Třeboně, který začíná letos 29.7. a trvá až do 2.8. je to festival písniček, pohádek, soutěží, dílniček pro děti a hlavně důvěry lidí v pohádkové postavičky, protože jedna z oblíbených disciplín je například plavání s vodníky,“ vzkázala Kršková s tím, že každoročně se tam splavují desítky vodníků z Čech, Moravy a Slezska a jejich králem není nikdo menší než Pepa Vošplouch 1., v soukromí Pepa Melena, člen Mraku.