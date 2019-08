Jak dodává, ona i její herecký kolega se stali rodiči. A přitom jak hrajeme si stále více uvědomujeme na jak křehké nitce visí zdraví a životy nás všech. Do našich životů vstoupili zdravotní sestřičky lékaři i nemocnice a častější pobyty v těchto zařízeních. Otevřel se nám dosud nepoznaný svět, který je také spojený s dětmi, ale úplně jiným způsobem. A na vlastní kůži jsme poznali, jak náročná a přitom krásná práce je v těchto zařízeních a jak moc lidé v bílých pláštích pomáhají nám, ustrašeným rodičům malých pacientů. Jak jejich vědomosti a dobrá vůle pomáhají,“ konstatuje Yvona Kršková.

Proto se Divadýlo Mrak rozhodlo oslavu svých narozenin pojmout trochu jinak a dát příležitost všem divákům rodičům, babičkám, dědečkům, tetám i strýčkům pomoci Dětskému oddělení Havlíčkobrodské nemocnice.

„A vymysleli jsme pohádkový plán, nejdříve jsme oslovili Městský úřad v Havlíčkově Brodě, ten výraznou finanční pomocí přispěl k tomu, že celodenní program na náměstí v rámci našich narozenin, bude pro všechny diváky zdarma a účinkující se rozhodli vystoupit pouze za symbolickou cenu, pak jsme oslovili některé umělce a podnikatele, kteří věnovali drobné ceny. Záštitu nad celou akcí převzala náměstkyně hejtmana Jana Fischerová,“ vysvětluje Kršková.

Diváci tedy budou moci podpořit Dětské oddělení Nemocnice hned třemi způsoby, sami si vyberou, která možnost je pro ně nejpřijatelnější. Děti si hned od rána budou moct nakoupit lístečky do tomboly, která bude v podvečer vylosovaná, například Železný Zekon věnuje svůj železný výtvor do dražby, která též bude probíhat v podvečer, po celý den budou moci návštěvníci do speciální pokladny dávat své finanční příspěvky.

Vrcholem celodenního programu bude předání výtěžku z akce, pod dozorem státního notáře JUDr. Vondráka, primářce Dětského oddělení v Havlíčkově Brodě MUDr. Weberové – Chvílové. „Naše náruč je stále otevřená jakékoliv spolupráci, a tak kdokoliv se chce jakýmkoliv způsobem zapojit do naší akce, prosím, kontaktujte nás na mobilním čísle 603 518 815. Děkujeme všem kdo se zúčastní a kdo svojí pomocí podpoří dobrou věc,“ dodává Kršková. Součástí oslav je akce Pohádkový les

Program na Pohádkový les a jeho jednotlivá stanoviště do Havlíčkova Brodu dovezou členové spolku POKUS z Pohledu. Na všechny návštěvníky se od 9 do 10.30 hodin těší pohádkové postavičky, které budou zadávat úkoly dětem na stanovištích v parku Budoucnost. Start je od AZ centra, kde děti dostanou kartičky, do nich se budou zaznamenávat jejich odvážné skutky a na konci trasy je vymění za Diplom za statečnost.