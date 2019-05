Tím ale aktivity Divadýlka, které tvoří dva herci Yvona Kršková a Josef Melena, nekončí, spíš naopak. „Právě máme rozpracovanou novou pohádku. Tím rovněž děkujeme Hostinci v Pohledských Dvořácích, že u nich už dvacet let máme zázemí a můžeme tam zkoušet). Pohádka má zatím pracovní název Krysácká, ale je nejen o zvířátkách, ale také o lidech, trochu se v ní straší, a taky se hraje spousta písniček na kytaru, nechybí ani loutky ani nápadité kostýmy,“ prozradila Yvona Kršková.

Kdy bude premiéra? „Až uzraje čas, nechceme se vázat krkolomnými časovými termíny. Proč? Jsme zároveň ve fázi, že připravujeme svoje narozeniny. K tomu pravidelně hrajeme, chystáme se na měsíc opět do zámku v Kuníně,“ vzkázala režisérka.

Ano, skutečně, Divadýlko Mrak slaví narozeniny. „Hrajeme spolu již 25 let. Když jsme začínali, moudří skeptici nám dávali rok maximálně dva. Takže si myslíme, že je důvod slavit. Připravujeme s Klubem Očko celodenní akci na sobotu 24. srpna, bude probíhat na Havlíčkobrodském náměstí, ale také v parku Budoucnost. Město Havlíčkův Brod již náš nápad finančně podpořilo, teď čekáme, jak se vyjádří na kraji,“ svěřila se Yvona Kršková.

Záštitu převzala Jana Fischerová. „Celá akce bude mít samozřejmě charitativní účel, a proto jsme se spojili s Havlíčkobrodskou nemocnicí, Dětským oddělením paní primářkou Weberovou- Chvílovou a tak každý, kdo přijde, bude moct podpořit oddělení pro malé pacienty,“ zdůraznila Kršková.

Program bude opravdu zajímavý. Děti nejprve uvítají pohádkové bytosti Pohádkového lesa, v již zmíněném parku Budoucnost, kde si na jednotlivých stanovištích budou moct vyzkoušet svoje dovednosti. „Na Havlíčkobrodském náměstí bude mimo dílniček a workshopů k vidění a slyšení také vodnická kapela, spousta pohádek a svoji sílu předvede náš dlouholetý kamarád – neodolatelný šoumen a silák Železný Zekon, ale už jsme prozradili víc, než jsme chtěli,“ doplnila Kršková.

Ovšem srpen je daleko, ale Divadýlko Mrak se s dětskými diváky rozhodně neloučí. „Stejně jako v minulých letech jsme spolu organizátory letních pohádkových střed na Havlíčkově náměstí, takže rozhodně tam – na jevišti i v civilu. Každý čtvrtek dopoledne, celé léto, hrajeme v krásném divadelním sále na zámku Kačina. A kdo přemýšlí kam o dovolené s dětmi, tak rozhodně všechny zveme do Pohádkového Chlumu u Třeboně, který začíná letos 29.7. a trvá až do 2.8. je to festival písniček, pohádek, soutěží, dílniček pro děti a hlavně důvěry lidí v pohádkové postavičky, protože jedna z oblíbených disciplín je například plavání s vodníky,“ vzkázala Kršková s tím, že každoročně se tam splavují desítky vodníků z Čech, Moravy a Slezska a jejich králem není nikdo menší než Pepa Vošplouch 1., v soukromí Pepa Melena, člen Mraku.

Více o festivalu na www. pohadkovychlum.cz. Naše Divadýlko Mrak tento oblíbený festival spolupořádá již 18 let.