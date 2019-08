Don Juan v podání studentského spolku jistě zaujme i mladší publikum. „V překladu Jaroslava Konečného zůstává režijně-dramaturgické duo Ondřeje Kulhavého a Lucie Flemrové věrné tématům, o kterých Molière před 354 lety psal. Rozhodně se k nim ale snažíme přistoupit moderně a odít je do současného hávu. A to i po stránce výtvarné. Současné kostýmy navrhla studentka scénografie DAMU Anna Vohralíková,“ prozradil jeden z členů skupiny Tomáš Weber.

Obě představení začínají ve 20.30 hodin a vstupné na ně je dobrovolné. „Během turné vystřídáme snad všechno, historické interiéry, přírodní parky, hradby, hrady, zámky, festival i náměstí. Každý večer bude inscenace jiná,“ lákal Weber.

Zájemci o představení nepřijdou ani v případě nepříznivého počasí. V Brodě by se herci přesunuli do nedalekého hudebního klubu OKO a v Lipnici pak do vnitřních prostor hradu.

OLDstars jsou nezávislá studentská umělecká skupina, která sdružuje studenty uměleckých oborů nebo je na jejich studium připravuje. Spolek vznikl z absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru při Českém rozhlase a na kulturní scéně se pohybují už sedmnáctým rokem. V současnosti provozují dvě domovské scény, a to sklepní prostor HarOLD a H2O bytové divadlo, oba v Pražských Vršovicích.