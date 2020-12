Doubrava „poteče“ muzeem. V Chotěboři chystají expozici, jaká nemá v ČR obdoby

Klasických muzeí je republika plná. My chceme něco, co jinde v Čechách není, řekl rozhodně místostarosta Chotěboře David Šafránek. V současné době připravují zcela nové muzeum, které se do dvou let přestěhuje do budovy po bývalé poště.

Budova bývalé pošty v Chotěboři. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Jeho předností bude především interaktivita. „Máme od pana Stehlíka z Národního muzea vypracované libreto a přemýšleli jsme, co dál. Chtěli jsme to udělat trochu netradičně, takže jsme neoslovili klasické muzejní scénáristy,“ přiblížil Šafránek. Podobu muzeiní expozice dostala na starost společnost Krutart, která na ní spolupracuje s divadelním scénáristou. „Chceme vytvořit moderní, multifunkční expozici, která bude atraktivní jak pro turisty, tak i pro místní obyvatele. Muzeum se tak se svou atraktivní polohou stane centrem chotěbořského kulturního dění. V přípravě scénáře budeme vycházet z bohatého sbírkového fondu muzea. Naším cílem je vytvořit moderní expozici, která bude plnit kulturní i společenskou funkci,“ popsala projektová manažerka Krutartu Anna Růžičková. Dlouhodobě nemocným chybí návštěvy příbuzných, teď si mohou volat přes skype Přečíst článek › Hlavním motivem bude řeka Doubrava, která je jedním ze symbolů Chotěboře. „Samozřejmě to nebude výstava jen o ní, ale bude takovým průvodcem celého děje muzea,“ informoval Šafránek. Prostor dostane i historie města. „Náš tým se bude spolupodílet na realizaci, aby se tam dějiny zohlednily. Vedoucí muzea Michal Rozhoň navíc plánuje expozici, která ukáže budovu, kam se budeme stěhovat, v proměnách času. Samozřejmě už se do nového moc těšíme,“ uvedla ředitelka CEKUSu Chotěboř Michaela Krpálková. Finišují s projektem Aktuálně shánějí všechna potřebná povolení. „Máme vybraného architekta, který vše projektuje. Zároveň finišujeme s projektem pro stavební povolení, kdy teď k celé akci dáváme poslední poznámky a připomínky,“ komentoval chotěbořský místostarosta. Budova, ve které až do loňska fungovala Česká pošta a od té doby je prázdná, městskou kašlu vyšla na čtrnáct milionů. I s rekonstrukcí se pak dostanou na částku padesát milionů korun. „Právě i s ohledem na cenu jsme nechtěli něco, co lidé najdou na každém rohu. Myslím, že to bude stát za to,“ svěřil se Šafránek. Děti si na mě zvykly hned. Nemají předsudky, říká učitel z mateřinky ve Ždírci Přečíst článek › Doteď muzeum sídlilo na chotěbořském zámku. „Zatím tam stále ještě je, ale expozice už je uzavřená a přepravujeme se na stěhování. Čistíme exponáty a v nejbližší době bychom je měli začít balit, abychom je mohli přemístit do depozita,“ prozradila Krpálková. Ten vzniká na zimním stadionu. „Zůstala nám tam stará budova, která po vzniku přístavby už není tak využívaná. Teď tyto prostory budeme upravovat, aby je mohlo muzeum v budoucnu plnohodnotně využívat,“ doplnil Šafránek.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu