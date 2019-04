Vysočina - Vozily tajného agenta. Muzeum autíček a starých hraček v Přísece nedaleko Brtnice nabízí od včera expozici zaměřenou na modely vozů Jamese Bonda.

Výstava aut Jamese Bonda včetně originálního automobilu Lotus Esprit Turbo z filmu Jen pro tvé oči (For your eyes only) v životní velikosti. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot