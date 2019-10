OBRAZEM: Fanynky se tísnily u pódia, aby byly svému idolu co nejblíž

Třešť – Do vystoupení Karla Gotta na Tančírně v Třešti zbývaly desítky minut, ale jeho fanynky už zabraly ta nejlepší místa před pódiem, aby byly svému idolu opravdu co nejblíže. Vůbec jim nevadilo, že si ještě nějakou dobu postojí. Mistr do městečka na Jihlavsku zavítal na začátku dubna roku 2009. Vystupoval tam společně s Big Bandem Felixe Slováčka. V kulturním domě bylo tehdy plno, Zlatého slavíka si přišli poslechnout mladí i staří.

Tančírna v Třešti přivítala Karla Gotta společně s Big Bandem Felixe Slováčka. | Foto: DENÍK/Michal Kolařík