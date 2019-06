Oproti karlovarskému festivalu se ten krucemburský liší i datem konání. Odstartuje totiž už ve čtvrtek 20. června. „Při zahájení nám zahraje jihlavská swingová kapela Bee Band, po které přijde na řadu ohňostroj,“ přiblížil Martin Ondráček, vedoucí projektu Ježíškova vnoučata, který festival pořádá spolu s městysem Krucemburk a tamními spolky.

Na své si přijde takřka každý. Na programu je celkem 61 projekcí, například filmy Teroristka, Bony a klid, Teorie Tygra, Bohemian Rhapsody, Pupl Fiction, Na samotě u lesa, Trhák nebo Mamma Mia!. „Je to takový festival filmů s dobrým koncem,“ řekl s úsměvem Ondráček.

Filmy se budou promítat na celkem pěti místech. „Hlavní je samozřejmě krucemburské kino, které je velmi zajímavé, protože je z roku 1961, má původní interiér, ale zároveň je plně digitalizované a je opravdu velmi okouzlující,“ vyzdvihl Ondráček.

Jednou novinkou se ale kino pochlubit může, a to novou cedulí. „Ta stará už byla opravdu špatná. Původně jsme ji chtěli zrestaurovat, ale to úplně nešlo, tak jsme nechali vyrobit novou, nicméně v původním stylu,“ prozradil starosta městysu Ota Kohout.

Dále mohou návštěvníci navštívit letní kino, kino sokolovnu, mini kino servis a kino v tělocvičně. „Sokolovna má kapacitu asi 200 lidí a je to místo, kde se v Krucemburku promítaly filmy ještě před tím, než bylo zbudováno hlavní kino. Z tělocvičny jsme udělali takovou chill zónu, protože tam nebudou klasické židle nebo lavice, ale návštěvníci budou ležet na žiněnkách, karimatkách nebo pytlech a budou si užívat klidu a pohody,“ popsal Ondráček.

Místu promítání odpovídá i výběr filmů. „Třeba ve zmíněné sokolovně budou komedie a akční filmy. Ty největší filmové pecky jsme dali samozřejmě do hlavního kina a pak tu máme prostor, kterému říkáme mini kino servis, kde dřív býval autoservis. Zvolili jsme proto filmy, které mají něco společného s auty, takže se návštěvníci mohou těšit třeba na Smrt stopařek, Upír z Feratu a podobně,“ vyprávěl Ondráček.

Nabídku míst doplňuje ještě jedno speciální místo. „Pak mohou lidé přijít do krytu, který je v krucemburské škole a kde se bude promítat jeden film. Je tam takový starý snímek na šestnáctkovém originálním kotouči,“ líčil Kohout.

Nebudou chybět ani hvězdní hosté. „Máme slíbenou Eriku Stárkovou, která hrála v seriálu Most!. Pak by měl přijet Radek Bajgar, což je režisér Teroristky a jednáme i s dalšími. Doufáme, že zajímavých lidí dorazí co nejvíc,“ nastínil Ondráček.

Jelikož je festival třídenní, zajistili organizátoři i ubytování. „Nabízíme slušné zázemí v blízkosti rybníka Řeka, kde je nádherný kemp, takže návštěvníci mohou přespat ve stanovém městečku. Letní pohoda, koupání a pivo, i na to se mohou lidé těšit,“ lákal Ondráček.

Samozřejmostí je i doprovodný program. „Máme třeba hezkou fotografickou výstavu, která se jmenuje Příběhy Ježíškových vnoučat, která mapuje život v domovech pro seniory. Jedna její část bude v mini kině a druhá pak je formou šestnácti velkých plachet, které jsou umístěné na velké dřevěné ploše kolem Řeky. Bude mimořádně otevřená i pamětní síň Jana Zrzavého na obecním úřadě a v neposlední řadě mohou lidé zajít na výstavu současných krucemburských malířů,“ vyjmenoval vedoucí týmu Ježíškových vnoučat.

V současné době je prodaná zhruba stovka lístků, šance dostat se na festival však stále je. „Do poslední chvíle je prodáváme na Slevomatu a od čtvrtka budou k zakoupení i na místě,“ slíbil Ondráček.

Když se vybere více peněz, podpoří tým Ježíškových vnoučat i další babičky a dědečky. „Uvidíme, jak to bude úspěšné. Když se peněz vybere víc, tak z toho koupíme dárky do projektu Ježíškova vnoučata. Říkali jsme si, že bychom vybrali domovy v bezprostředním okolí Krucemburku,“ řekl Ondráček.

Zda se festival stane v Krucemburku tradicí, nebo to bude jen jednorázová akce, se teprve ukáže. „To je hodně předčasná otázka. Já budu rád, když to letos všichni organizátoři přežijeme,“ zasmál se Ondráček.