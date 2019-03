„Kromě toho bude také připraven Den otevřených dveří v Centru duševního zdraví v Havlíčkově Brodě. Jde o akci, která se zaměřuje na tématiku duševního zdraví,“ informoval za pořadatele, FOKUS Vysočina Jakub Janáček.

Součástí festivalu bude přednáška na téma Češi a jejich duševní zdraví, kterou povede Petr Winkler za Národní ústav duševního zdraví. V besedě Moje jméno není diagnóza vystoupí: Jaroslav Kerouš, Hana Kratochvílová, Jakub Červenka.

Všichni tři jsou takzvaní peer konzultanti FOKUSU Vysočina, lidé kteří mají osobní zkušenost s duševním onemocněním. Tuto zkušenost peer konzultanti používají k podpoře dalších lidí s podobnými problémy. V Česku jich v současnosti působí přes padesát, do deseti let by se však jejich řady měly rozšířit až na pět stovek.

Jelikož peer konzultant trpí často stejnou nemoc jako klient, je daleko lépe schopný velmi rychle vstoupit do klientova pocitu, což je pro zdravého člověka problém a být v tom trápení s ním. Zároveň mu mohu poskytnout nějaký pocit bezpečí. Prvních deset peer konzultantů se v Česku vyškolilo v roce 2013.