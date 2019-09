Havlíčkův Brod – Havlíčkovo náměstí a klub Čarodějka budou v sobotu 21. září od 14 hodin patřit prvnímu ročníku Festivalu svobodné kultury. „Festival bude mít v Havlíčkově Brodě svou premiéru, než se přesune do dalších měst na Vysočině. Konkrétně do Třebíče a Jihlavy. Akce se koná pod záštitou Pirátské strany Vysočina a vstupné je zdarma,“ informovala o akci za pořadatele Hana Hajnová.

Na Festivalu svobodné kultury se budou promítatdokuemntární filmy havlíčkobrodského rodáka Petra Bergera. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Jak upřesnila, festival je multižánrový a nabízí zábavu pro všechny věkové kategorie. Na programu je pestrý seznam kapel, jako například Kolonie pes, Stoned tones, George Silvermand and The Mask, sinks nebo Vzhůru a níž. Například v klubu Čarodějka se budou promítat filmy, které se v běžné produkci neobjevují. Jsou to dokumenty havlíčkobrodského rodáka Petra Bergera a indický film Sita sing the blues. „Na své si přijdou i rodiče s dětmi, kteří se můžou těšit na loutkové divadlo v podání Daniely Weissové. Bohatá výstavní část nabídne kromě obrazů a fotografií i workshopy jako třeba malby na dřevo,“ doplnila Hajnová.