Letos je to pět let, co se v Havlíčkově Brodě natáčel film Všiváci. Režisérem je brodský rodák Roman Kašparovský. Vůbec první veřejná projekce českého filmu Všiváci se uskutečnila před pěti lety právě v Havlíčkově Brodě.

Film Všiváci je příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena. Jednoho z bratrů hraje jihlavský rodák Ondřej Vetchý. Vetchý ve snímku vystupuje jako vysloužilý voják, který se vrátil z mise v Afghánistánu. „Natáčení v Afghánistánu bylo neuvěřitelným zážitkem. Neustále pozorujete, co se tam děje. Naprosto to pohltí vaši mysl. To, že jsme tam za takové situace měli ještě natáčet, mi přišlo jako naprosto nepřirozená věc. Bojovalo se tam o holý život. Já jsem v Afghánistánu přežíval a pan režisér si to užíval," popsal Vetchý.

V Havlíčkově Brodě se natáčelo u Sázavy, na Havlíčkově náměstí nebo v Dolní ulici, kde podle scénáře musel shořet novinový stánek. „Vyrůstal jsem tady a to prostředí samozřejmě znám a sedělo mi do scénáře. Byl jsem líný a nechtělo se mi hledat něco jiného. Mám to tu rád a rád se sem vracím," vysvětlil režisér, pro nějž budou Všiváci jeho filmovým debutem, proč si vybral zrovna Brod. Režijní debut Romana Kašparovského jménem Všiváci si premiéru odbyl na přehlídce Czech That Film v USA a prý vzbudil ve dvaceti amerických městech, včetně New Yorku velký ohlas diváků, kritiky v Česku ale byly rozporuplné.