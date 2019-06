Než se Filmové OKO na tři měsíce odmlčí, rozloučí se se svými příznivci opravdu velkolepě. „Film Neviditelné je vůbec první předpremiérou, kterou v Oku promítáme. V českých kinech, a to i v těch největších, bude film dostupný až ve čtvrtek 13. června,“ zdůraznil dramaturg Filmového OKA Jiří Svoboda.

Režisér Louis-Julien Petit si pro svůj třetí celovečerní film vybral téma sociálních pracovnic a jejich svěřenkyní ve složité životní situaci. „Ve své domovské zemi se film stal nečekaným hitem. Od jeho lednové premiéry ho vidělo přes milion lidí. Diváci i kritici na snímku oceňují především upřímnost, optimismus a humor,“ vyzdvihl Svoboda.

„Chtěl jsem natočit film plný světla a naděje, zaměřený na úzkou skupinu, její soudržnost a vzájemnou podporu tváří v tvář nepřízni osudu. Už jen z úcty k těm ženám, které si často dělají legraci samy ze sebe a odmítají jakoukoli sebelítost,“ říká o filmu jeho režisér Louis-Julien Petit.

Jelikož jde o poslední promítání v této sezóně, připravili si organizátoři pro diváky i soutěž. „Diváci tak můžou vyhrát filmové ceny, DVD, knihy, ale třeba také kytičku nebo vynikající víno,“ lákal Svoboda.

A na co se mohou příznivci Filmového oka těšit na podzim? „Už teď můžu prozradit, že filmový podzim bude nabitý skvělými filmy. Uvedu například režijní debut herce Jonaha Hilla Devadesátky, emocemi nabitý dokument Tři blízcí neznámí, slovenské drama Punk je hned, úžasný český dokument Letní hokej, nebo italskou komedii Jednou nohou v base,“ prozradil Jiří Svoboda.

„Kromě toho se budeme snažit do Filmového OKA dostat filmy z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Chceme oslovit také školy a univerzitu volného času a přinést jim netradiční filmový pohled do slavného madridského muzea Prado, které letos slaví 200 let. Třeba se nám do Filmového OKA podaří dostat i oceňovaný dokument o nejslavnějším fotbalistovi všech dob Diego Maradona. Nápadů však mám mnohem víc, takže návštěvníci se mají rozhodně na co těšit,“ dodal s úsměvem Svoboda.