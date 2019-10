Havlíčkův Brod – Po prázdninové pauze se v havlíčkobrodském klubu OKO opět rozjelo Filmové OKO. Na diváky čekají dramata, dokumenty i komedie. Některé z nich dokonce uvidí pouze v Brodě.

Filmové OKO. | Foto: redakce

Bezesporu největším lákadlem aktuálního ročníku Filmové OKA je dokument Forman vs. Forman, který režírovala královna českého dokumentu Helena Třeštíková. „Je to průřez celým životem a dílem Miloše Formana. Spolupracovala na něm Česká televize a francouzská kulturní stanice Arte, takže je to něco jiného než běžné dokumenty,“ vyzdvihl producent Filmového OKA Jiří Svoboda.