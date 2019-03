Ve Zlaté jeřabině lze až do konce března hlasovat pro oblíbenou kulturní akci a příkladnou obnovu památky. V kulturních aktivitách nechybí ta největší, tedy oslavy sta let republiky Proletí 100letí, které se konaly v polovině září v krajském městě. Je tam ale například také podstatně skromnější akce Zažít Jihlavu jinak, která se konala jen o týden později.

Havlíčkův Brod v anketě reprezentuje Trh řemesel, který se koná již od roku 1990, vždy na jaře a na podzim. Na trzích lze vidět práci na hrnčířském kruhu, předení ovčí vlny, návštěvníci si mohli zkusit i hru na flašinet. „V naší rodině je tento hudební nástroj již čtyřicet let, ve skutečnosti je však ještě o padesát let starší,“ prozradil majitel Jaromír Žák z Nové Vsi u Chotěboře.

V létě pak jsou zajímavé noční prohlídky hradu Lipnice nad Sázavou. Prázdninový program návštěvníkům nabízí divadelně zpracované noční prohlídky přímo ušité na míru lipnickému hradu. Zavede je v čase do minulosti a návštěvníci se tu potkají s jednotlivými majiteli panství, vojáky, žoldnéry, děvečkami, katem nebo pacholky. Nechybí ani místní pověsti, strašidla nebo sám Jaroslav Hašek.

Oživený zámek, tedy netradiční prohlídky zámku Náměšť nad Oslavou nebo nová a moderní podoba Muzea Hrotovicka, jehož historie sahá až před první světovou válku. To jsou hlavní trumfy, které má v anketě Zlatá jeřabina Třebíčsko.

Za Žďár nad Sázavou jsou pak v kategorii Kulturní aktivita nominovány Santiniho barokní slavnosti a Dny otevřených zahrad ve žďárském zámku. V kategorii Péče o kulturní dědictví je možné hlasovat pro přestavbu někdejšího hotelu Veliš na náměstí Republiky. „Současní majitelé celému historickému objektu navracejí jeho původní podobu a věhlas,“ uvádí popis aktivity v hlasovacím formuláři.

V kategorii Péče o kulturní dědictví je nominovaná například také obnova báně věže kostela svatého Petra a svatého Pavla v Petrovicích nedaleko Jihlavy, která proběhla tradičními řemeslnými postupy. Jednalo se o zřejmě nejnáročnější etapu celé dlouholeté obnovy. „Musíme nejprve odstranit havarijní stav střechy věže. Potom jsou plánovány již rozsahem menší opravy,“ řekl loni před začátkem prací loucký kněz Miloš Mičánek. Právě pod Římskokatolickou farnost Luka nad Jihlavou petrovický kostel spadá.

Soutěží i osobnosti

V rámci soutěže se hlasuje také pro Skutek roku. Zde jsou osobnosti Vysočiny rozděleny do čtyř kategorií. Hned dvě z nich obsadil Jaroslav Hájek z Kaliště na Jihlavsku. V kategorii životní prostředí je díky svým loni prezentovaným zlepšovacím návrhům v oblasti včelařství a také díky nejvýše položené vinici v České republice. Mezi lidmi věnujícím se poradenství, osvětě a vzdělávání pak chce zabodovat skládáním textů pro dechovku. Napsal již 46 zhudebněných textů pro české obce, což je rekordní počet. „Pochybuji, že na Vysočině je někdo v Ochranném svazu autorském a dvakrát v české knize rekordů. I když možné to je,“ uvažoval nahlas Hájek poté, co dostal certifikát stvrzující rekordní polohu jeho vinice.

Za Žďársko je v anketě i Jitka Kalasová z Nového Veselí, která s dalšími třiceti ženami loni po třech letech dokončila obchvatovou šálu dlouhou přes pět kilometrů. Délka je stejná jako obchvat městyse, který se v těchto dnech začíná stavět. „Moje představa je taková, že až bude obchvat postavený, převezeme tam jednotlivá klubka šály, rozložíme je po silnici a sešijeme dohromady přímo na místě,“ přiblížila již dříve Jitka Kalasová.

V kategorii sociálně-zdravotní je pak nominována třeba Jana Kiesewatterová, zakladatelka občanského sdružení Paprsek radostného žití. Každoročně pořádá koncerty v Moravských Budějovicích a výtěžek věnuje na charitativní účely, loni dostal osmdesát tisíc Dům svatého Antonína v Moravských Budějovicích. V kategorii volný čas dětí a mládeže je pak zajímavou osobností Michal Prášek, který se věnuje tréninku dětí i dospělých v oblasti motoristického sportu.