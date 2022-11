Hrdelní zpěv i hadí žena: Broďáci poznávali mongolskou kulturu, podívejte se

Bituun je mongolsky tmavý měsíc, kdy lidé pečlivě uklidí své domy, aby důstojně přivítali Nový rok. Jak se baví Mongolové? Co vaří doma Vietnamci a co chutná Ukrajincům? To se mohou dozvědět jednou za měsíc návštěvníci Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě v rámci výstavy Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku a jejich svátky. Tento čtvrtek byl věnovaný Mongolům.

Večer mongolské kultury v Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni