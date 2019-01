Chotěboř - „A která vy jste? Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.“ Tak možná právě tato slavná hláška z klasické komedie Léto s kovbojem provázela většinu návštěvníků v Kavárně Chotěboř. V pátek 26. října zde totiž vystoupil výborný herec, a jak se všichni mohli posléze přesvědčit, i bezkonkurenční vypravěč, Jaromír Hanzlík. I přesto, že letos oslavil sedmdesát let, zůstal mu chlapecký šarm i pověstná jiskra v oku.

Oblíbený herec v Kavárně Chotěboř ukázal, že má smysl pro humor. | Foto: Deník / Miloš Novák

Jaromír Hanzlík pochází z herecké rodiny, maminka byla asistentka režie a tatínek herec. I proto se není čemu divit, že jeho vstup na divadelní prkna byl ve velkém stylu a po boku tehdejších hvězd jako například Miloše Kopeckého, Ivy Janžurové, Jiřiny Bohdalové nebo Ilji Prachaře. „Mým idolem byl Zdeněk Štěpánek, chtěl jsem být jako on. A dělal jsem všechno pro to. Možná i to byl důvod, proč mne hned po maturitě nejenom přijali do prvního ročníku DAMU, ale dostal jsem angažmá také ve Vinohradském divadle, kde jsem strávil 30 let,“ začal svoje vyprávění charismatický herec, který se divákům vryl do srdcí například i jako uřvaný Pepin z Postřižin, nesmělý doktor Mráček ve slavné komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, kde se představil po boku Libušky Šafránkové, nebo jako „správňácký“ doktor Jandera ze Sanitky.

Hrát se svůdnou Magdou Vášáryovou však bylo pro něj taktéž inspirativní. „Doteď nechápu, jak mohl Hrušínský usnout na jejích ňadrech,“ směje se při vzpomínce na natáčení.

Prozradil i různé zákulisní triky filmařů, jeden se týkal například i scény, když společně se slovenskou herečkou lezli na továrenský komín. „To víte, že jsme doopravdy nelezli tak vysoko. To jsme tam našli budovu JZD, která měla rovnou střechu. Na tu se postavila imitace komína asi dva metry vysokého a na ten jsme vylezli. Ale natáčení to bylo hezké, plné jídla a pití,“ říká s úsměvem.

Jaromír Hanzlík měl letos výjimečný rok. Nejenže slavil kulaté narozeniny, ale získal i několik významných cen: Zlatý střevíček a Křišťálový globus.

Komedie, které Hanzlík natočil, se staly populárními a v televizi se objevují takřka každý rok. V čase, kdy se do kin dostal snímek Léto s kovbojem, jej mnozí spojovali s Danielou Kolářovou, která s Hanzlíkem tvořila dokonalý a trochu ztřeštěný pár, a podle toho, co se psalo, prý nejenom na plátně. „Pravda je trochu jiná. S Danielou jsme se často potkávali před kamerou i na divadle, ale ona má tak trochu zvláštní zvyk: když se jí něco nelíbilo, tak mě při natáčení fackovala. No buďte s někým, kdo vás bije při práci,“ prozrazuje s nadsázkou.

Herec, který měl tu čest točit s režiséry jako Otakar Vávra, Karel Kachyňa nebo Martin Frič, upřímně říká, že mnoho kvalitních rolí na filmovém plátně nedostává. Proto se rozhodl, že si jednu přímo na tělo napíše sám. Film s názvem Léto s džentlmenem, podle jeho scénáře, by měl přijít do kin příští rok na Valentýna. „Původně jsem si po mém boku představoval Danielu nebo Libušku, ale režisér Jiří Adamec nakonec rozhodl, že hlavní ženskou roli ztvární Slovenka Alena Antalová,“ podotkl Jaromír Hanzlík. Tu si televizní diváci mohou vybavit například ze seriálu Četnické humoresky.

Umělec, jehož herecké spektrum je opravdu široké, v soukromí rád jezdí na kole. Na otázku, jestli umí vařit, odpověděl: „Vařím, koupil jsem si varnou konvici. Ale to se v ní nesmí vařit mléko. To je moje specialita. To si nedokážete představit, co to udělá.“