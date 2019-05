V sobotu 18. května v malebném prostředí u řeky Sázavy kromě Jelenů vystoupí i David Stypka, Poetika a Tereza Balonová. “Ten koncert je pro nás výjimečný, chtěli jsme fanouškům představit místo kde jsme doma a při té příležitosti jsme pozvali i pár našich spřátelených kapel. Bude to spíš takový jednodenní květnový festival, nejen pro ty, kdo už se nemohou dočkat letní festivalové sezony.” vysvětluje houslista Jelenů Martin Kasal. Po půlroční koncertní pauze to bude jedno z prvních vystoupení Jelenů, kterým prý koncerty už chyběly.

"Výhoda domácího prostředí je skvělá, protože známe to místo a máme tu kamarády, kteří nám pomáhají s přípravou a organizací. Na druhou stranu nás to zavazuje připravit co největší komfort pro návštěvníky, odehrát skvělej koncert a neutrhnout si ostudu.” Dodává se smíchem Ondřej Málek, baskytarista kapely Jelen. Areál festivalu bude otevřen ve 14:30 a první účinkující zahrají od 16 hodin. Akce bude “Family-friendly” jelikož děti do 6 let mají vstup zdarma.

"Jako zastupitel města Přibyslav mě těší kulturní akce, které sem přilákají občany z různých koutů naší země. Prostor pod zámeckou skálou s nádherným panoramatem města je jako stvořený pro odpočinek, relaxaci a kulturní zážitky.” Popisuje ducha místa další z pořadatelů Libor Jaroš a dodává, že vstupenek v prodeji už nezbývá mnoho. Zakoupit se dají jednoduše přes internet na www.ticketportal.cz.

Jeleni se pohybují na české hudební scéně od roku 2012, kdy Martin Kasal a Ondřej Málek potkali v Praze ve studiu Jindru Poláka. Od té doby se kapela rozrostla o další muzikanty z Prahy a Přibyslavi, vydala dvě alba a projela republiku křížem krážem. V současné době spolupracuje s Míšou Tučnou, dcerou legendárního country zpěváka, která v Přibyslavi s Jeleny ta s Jeleny také vystoupí. Stálým hostem koncertů je také zpěvačka Kateřina Marie Tichá