Jedním z nejpopulárnějších festivalů na Vysočině je Vysočina Fest, na který se lidé sjíždí do Jihlavy. „Předprodej vstupenek na Vysočina Fest se spustil v listopadu, takže jich je ještě stále dost. Aktuálně jsou za 1 090 korun, ale postupně se budou zdražovat. Půjdeme ve šlépějích předešlých ročníků, ale samozřejmě se budeme snažit návštěvníkům nabídnout i něco nového,“ sdělila mluvčí festivalu Zuzana Valová.

Stejné je to i u humpoleckého Bernard Festu. Lístky na něj jsou aktuálně za nejnižší cenu. „Prodávají se velmi pěkně a několik stovek lístků už je pryč. Cenu máme teď nastavenou na 790 korun, po Vánocích budou o sto korun dražší a od 1. ledna se zdraží o 200 korun,“ informoval mluvčí rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

Ne jinak je tomu také v případě Sázavafestu, který se už tradičně koná v lesoparku zámku ve Světlé nad Sázavou. „Vstupenek máme ještě dostatek, takže se lidé nemusí bát, že by je nesehnali. Nicméně prodeje jdou velmi nahoru, takže ať zájemci rozhodně neváhají,“ vybídla ředitelka festivalu Andrea Zdarsová a dodala, že se lístky budou postupně zdražovat. Aktuálně je lidé seženou za 1 890 korun.

Jelikož bude Sázavafest 2020 jubilejní, mohou se lidé těšit na několik inovací. „Řekla bych, že všechno bude nějakým speciálním způsobem speciální. Chceme návštěvníkům dát ještě lepší služby, vylepšujeme dětskou zónu, ubytování a snažili jsme se domluvit i kapely, které se u nás ještě neobjevily,“ nastínila Zdarsová.

Novinky chystají i organizátoři Bernard Festu. „Loni jsme zavedli vratné kelímky a několik tisíc se nám jich nevrátilo, protože si je lidé nechávali jako vzpomínku. Letos proto připravujeme nový motiv. Uvažujeme i o spuštění bezkontaktní platby v areálu festivalu. Nejspíše by to bylo formou náramku,“ prozradil Mikulášek.

Zatímco hlavní hvězdy příštího Vysočina Festu a Sázavafestu jsou zatím tajemstvím, v Bernardu už mají jasno. „Je však potřeba si uvědomit, že pro každého to může někdo jiný. Zatímco někdo preferuje Wanastowi Vjecy, někdo další dává přednost Jaroslavovi Uhlířovi nebo Čechomoru. Osobně si ale myslím, že největší hvězdou bude tentokrát Jarek Nohavica,“ přemítal Mikulášek.

„Má jen svých pár vybraných festivalů a ostatní odmítá. Nám se ho ale po několikaletém vyjednávání podařilo přesvědčit, aby za námi zajel, a jsme za to moc rádi. Máme to postavené tak, že bude hrát v sobotu večer a bude vyvrcholením celého festivalu,“ vyzdvihl Mikulášek.

Radost u stromečku mohou udělat ale i menší slavnosti, jako je například červnový festival Zámostí v Třebíči, červencový Festival pod Zelenou Horou ve Žďáre nad Sázavou, rodinný festival Prima Fest v Šiklandu nebo třeba jednodenní festiválek Jelen & přátelé v Přibyslavi, který se koná 16. května.

„Na domácí festival kapely Jelen přijali pozvání stále populárnější Mirai, charismatický Voxel s kapelou, slovenská písničkářka Sima Martausová, nebo nové uskupení na české hudební scéně Martyho banda, která s námi letos absolvovala podzimní klubové turné. Sestavu na louce pod přibyslavským zámkem doplní zpěvačka Kateřina Marie Tichá,“ lákal houslista kapely Jelen Martin Kasal.

Jako dárek se však mohou objevit nejen lístky na letní festivaly, ale i na různé jednorázové akce. Například v havlíčkobrodském kulturním domě Ostrov vybrali jako inspiraci na vánoční dárky vstupenky na vystoupení Josefa Dvořáka, skupiny Citron, 4TET nebo třeba koncert Petra Koláře.

Bezesporu největším lákadlem je tady britská rocková kapela Uriah Heep, která v Brodě zahraje už 31. ledna. „Málokdy je fanoušci uslyší v krajském městě a už vůbec ne v okresním městě. Snažil jsem se zorganizovat jejich koncert v Brodě opravdu dlouho a jsem moc rád, že se mi to nakonec podařilo,“ neskrýval nadšení ředitel KD Ostrov Antonín Axman.

Vstupenky na koncert této rarity ale rychle ubývají. „Zbývá posledních pár lístků. Kdo ještě váhá, má opravdu poslední možnost,“ upozornila za brodský kulturní dům Ivona Souralová.

Na hvězdný začátek roku lákají i v Pelhřimově. „V našem kulturním domě vystoupí například Mig 21, Trautenberk, Pekař s Děkanem nebo kapela Jelen. Na všechny jmenované zatím ještě lístky jsou,“ informoval Michal Strnad z pelhřimovských kulturních zařízení.

Kdo z Pelhřimovských by váhal, jakým interpretem svým blízkým udělat radost, může zvolit vánoční poukázku za 500 korun. „Tu zájemci seženou v našem informační centru. Obdarovaný si pak jednoduše sám vybere, jestli bude chtít jít do kina, divadla či kulturního domu. Jedinou podmínkou je, že to musí být akce od kulturních zařízení,“ vysvětlil Strnad.