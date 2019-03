Když jsem vám před týdnem volal, dovolal jsem se vám do Izraele. Byla jste na návštěvě u maminky, která je teď kromě herečky i manželkou velvyslance?

Ano, letěla jsem tam poprvé i s dětmi na takový ozdravný pobyt.

Jak zvládáte mateřské povinnosti a práci, když vaše maminka nemůže pohlídat děti?

Mám chůvu, která mi pomáhá, a navíc máma není v Izraeli pořád. I když teď si tam ještě na týden nechala Kryšpína, aby si to tam užil. A já se snažím pracovat po večerech nebo se střídat s manželem. Spolupracuje s námi i celá naše velká rodina.

Od zítra se na kanálu Prima Love bude vysílat váš nový pořad Máma nad věcí. Jste máma nad věcí?

Nejsem. Každá máma by chtěla být nad věcí, ale není. Proto se ten pořad jmenuje právě takhle. Měl by to být návod pro nás matky, abychom nad věcí byly.

Máte pověst spíše královny večírků než vzorné matky.

To jsem měla, když mi bylo osmnáct, což je už docela dlouho.

Kdy se s vámi stala ta změna?

Asi s prvním porodem. Od té doby na večírky nechodím. Když už, tak pracovně a na půl hodiny.

Jaká by podle vás měla být správná máma?'

Šťastná. Není důležité, jestli máte doma uklizeno a navařeno. Nejdůležitější je být v pohodě. Děti to vycítí a pak jsou i ony v pohodě. Lepší je občas překročit pohozenou hračku, nechat ji tam ležet a jít se radši pomazlit s dětmi. Tak by to mělo být, ale často to nám, matkám, nejde.

Je docela těžké toho štěstí docílit.

Je. Občas bychom se ale měly snažit neplnit všechno na sto procent. Ne, že bych nabádala matky, aby přestaly uklízet… Ale není třeba, aby bylo všechno dokonalé. Mateřství je hodně stresující, a proto je potřeba sem tam někde povolit.

Pořad slibuje, že bude mapovat vše kolem dětí od těhotenství, přes porod, péči o kojence, až po začátky výchovy a nástup do školy. Když se ohlédnete na všechny tyhle etapy mateřství u svých dětí, udělala byste dnes něco jinak?

Když už udělám chybu, snažím se z ní poučit. U prvního dítěte jsem nedodržovala rituály uspávání. Prostě jsem Kryšpína dala spát, kdy jsem si řekla, jednou v osm, podruhé v sedm a tak dále. U druhého dítěte už se snažím dodržovat režim.

Dcera chodí spát každý den v sedm hodin. Hodně to mně i celé naší rodině usnadnilo život. Ona je na to zvyklá, připravená, takže neuspávám čtyři hodiny, jde si prostě sama lehnout. Tohle bych asi udělala jinak. Ne nadarmo se říká, že na prvním dítěti se člověk učí a to druhé už zvládá lépe.

Jak nejradši trávíte volný čas s dětmi?

Kdekoliv venku. Moje dcera snad ještě nebyla nikdy v centru Prahy, my jsme pořád tady u nás, v podstatě na vesnici, chodíme do lesa, jezdíme na chalupu nebo na hory. Snažíme se být pořád venku.

Řešíte už s Kryšpínem mobil a tablet?

Já jsem svému synovi mobil i tablet dala. Od té doby, co k nim má přístup, kdy chce, tak ho to vůbec nezajímá. Takže já ho spíš občas nutím, jestli by si nechtěl zahrát nějakou hru. Většinou nechce, je zvyklý hrát si v lese.

Nebojíte se, že v budoucnu ho od mobilu nedostanete?

Mobil je pro něj nutnost, protože chodí do školy sám a já chci, aby mi vždycky zavolal, že došel v pořádku. Ve škole ho musí mít vypnutý, takže ho používá jen na tohle. Technika je všudypřítomná a nepřijde mi dobré ji úplně dětem zakazovat. Samozřejmě to musí mít nějakou míru, ale on ji má zatím sám o sobě.