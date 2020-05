Ačkoliv byla muzea na několik týdnů zavřená, jejich zaměstnanci nelenili. Věnovali se například práci v depozitáři nebo připravovali nové výstavy. Jak přečkali pandemii koronaviru v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, prozradil jeho ředitel Michal Kamp.

Michal Kamp. | Foto: Archiv Michala Kampa

„Muzeum bylo zavřené pouze pro veřejnost, zaměstnanci do práce chodili. Zaměřili jsme se na dvě velká témata, a to přípravu dalších výstav a práci se sbírkovými předměty. Dělali jsme tak inventuru, zpřesňovali popisy, ošetřovali exponáty… Mě se to týkalo také, mám stále na starosti fond Karla Havlíčka,“ začíná vyprávět ředitel Kamp.