Po nečekané a pro mnohé nepochopitelné zprávě o odvolání současného ředitele Centra kultury a služeb Chotěboř Josefa Hospodky je už známé jméno jeho nástupce. Respektive nástupkyně, protože na tento post koncem srpna nastoupí Michaela Krpálková z Havlíčkova Brodu, která se doteď starala o propagaci a projekty tamního kina a divadla.

Michaela Krpálková. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

„Oslovily mě především podmínky výběrového řízení a řekla jsem si, že by byla škoda to nezkusit. Paradoxně jsem ani nečekala, že bych to mohla vyhrát. O to víc mě to však těší. Beru to jako velkou důvěru ve mě a svoji osobní výzvu,“ svěřila se Michaela Krpálková, která se ředitelské funkce ujme 24. srpna.