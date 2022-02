Kultura za miliony. Galerie a muzea na Vysočině obohatí díla mistrů

Skleněné plastiky od mistra Petra Hory do Havlíčkova Brodu, díla skláře Jana Exnara nebo vyřezávaný dřevěný betlém z Telčska do Jihlavy. To jsou některé z akvizic, které letos získají muzea a galerie na Vysočině.

Hrad Kámen na Pelhřimovsku. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Kromě výše zmíněných exponátů Vysočinu – konkrétně Pelhřimov - obohatí rovněž expozice Hradu Kámen o další historický motocykl. Na jeho pořízení se bude snažit využít i dotaci z Ministerstva kultury. „Rozšiřování expozice jednostopých vozidel na Hradě Kámen je, pokud jde o čerpání akvizičních příspěvků, nejnáročnější. Muzeum Vysočiny Pelhřimov je však v tomto směru zároveň úspěšným žadatelem o ministerské dotace. Díky dotacím i podpoře kraje se hradní sbírka historických motocyklů rozrostla už o sedm motocyklů za téměř 3,9 miliónu korun,“ doplnil náměstka hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Romana Fabeš. Kraj Vysočina zřizuje sedm sbírkotvorných organizací, na jejichž provoz ročně přispívá částkou více než třiadevadesát miliónů korun. Jedná se o Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč, Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horáckou galerie v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Devadesátky v Jihlavě: první supermarket v republice i poslední titul Dukly Letos na mimořádné akvizice z veřejných peněz putovalo 1,2 milionu korun.