Havlíčkův Brod /FOTO/ - V brodském Skaut klubu v Horní ulici se od 28. srpna mohou návštěvníci setkat s putovní výstavou Česká historie, jež si klade za úkol přiblížit světu zajímavé postavy napříč dějinami naší země. Potrvá pouze do 1.září, a vstupné na ní je pro seniory za 100 korun, pro děti za 120, a pro dospělé za 150 korun.

Původně byla určená jen pro děti základních škol, postupně se ale rozvinula i pro potřeby široké veřejnosti. „Pro děti jsme vždy připravovali pracovní listy, různá pexesa, aby to měly zkrátka co nejpestřejší. Během posledních dvou let jsme se trochu přeorientovali, a začali cílit i na širokou veřejnost,“ přiblížila hlavní organizátorka Šárka Dvořáková.