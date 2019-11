Havlíčkův Brod – Legendární brněnská art rocková kapela v pátek 8. listopadu od 20.00 hodin zahraje v hudebním klubu OKO v Havlíčkově Brodě. Vystoupí tady přesně po roce, kdy oslavila padesát let působení na české hudební scéně.

Kapela Progress 2 | Foto: HD

„V roce 1968 vznikly kapely Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Nazareth, Yes, Blue Effect a Progres 2. Legendární brněnská art rocková kapela 8. listopadu 2018 koncertem v brněnském Sono Centru oslavila 50 let své existence. A přesně po roce Progres 2 vstoupí hlavním vchodem do havlíčkobrodského klubu,“ přiblížil hlavní organizátor koncertu Petr Kletečka.