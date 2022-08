Sourozenci Ulrychovi mají dvě vlastní kapely odlišných žánrů. „Hudební kariéru jsme začínali v roce 1964, kdy jsme deset let hráli big beat. Postupně mě to přestávalo bavit, protože se v bigbítové muzice pořád všechno opakuje a říkal jsem si, že musím zkusit něco jiného. V roce 1974 jsem založil skupinu Javory, která trvá doteď. Písničky, které jsme původně hráli s big beatem jsme začali hrát s cimbálem, houslemi a zobcovou flétnou. V roce 2012 se skupina Javory rozdvojila a vznikla jejich nová rocková podoba Javory Beat, kde je navíc elektrická kytara a bicí,“ vysvětluje Ulrych.

Hudebník aktuálně pracuje na své fyzické kondici. „Už za rok a půl mi bude osmdesát let a abych mohl absolvovat všechny naplánované koncerty, tak musím být fit. I přestože hrajeme už téměř šedesát let, tak mě to stále baví a jsem rád, že na nás pořád chodí lidé,“ sděluje rodák z Hradce Králové.

Nejbližší koncert Javorů se uskutečnil v pátek 29. července v Náměšti nad Oslavou. „Hrajeme všude, kam nás pozvou. V srpnu budeme koncertovat na zámku v Telči a ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. V červnu jsme s Javory Beat vystupovali společně s kapelou Hradišťan na Špilberku v Brně, kam přišlo zhruba tisíc lidí. V tomto složení si to znovu zopakujeme v září v pražském Rudolfinu,“ vyjmenoval muzikant.

Zdroj: Youtube

Hudební nadání zdědili sourozenci po jejich otci. „Náš tatínek byl slavný brněnský tenorista Jaroslav Ulrych, který byl členem Janáčkovy opery v Brně. Pěvecký talent po něm zdědila především sestra, která je stejně jako on mimořádná zpěvačka. Já jsem do sebe dostal hudbu tím, jak jsem poslouchal tatínka, jak doma neustále cvičil,“ popisuje hudebník.

Ulrych kromě koncertování také skládá písně i texty. Na kontě jich má stovky. „Posluchači mají nejraději staré pecky jako Nechoď do kláštera, On na mě zapomíná či Ideál a také novou skladbu Lípa. Kromě písní jsem složil hudbu k několika desítkám filmů. Mezi nejznámější patří Díky za každé nové ráno nebo O statečném kováři,“ vyjmenovává skladatel.

Mezi slavnou sourozeneckou dvojicí občas dojde také k rozepři. „Nejčastěji se hádáme kvůli tomu, že máme s Hankou rozdílné politické názory, ale to je normální v každé rodině,“ říká hudebník, který aktuálně bydlí s rodinou v Kuřimi na Brněnsku.

Zdroj: Youtube

Muzikant si rád poslechne hudební skupinu Buty či Ivana Mládka. „To jsou zpěváci, kteří nejdou po proudu a zpívají české písničky,“ vysvětluje muž.

Ve volném čase se hudebník věnuje tenisu. „Hraji ho hrozně rád, protože mě to baví. Můj syn je dokonce tenisový trenér,“ uzavírá Ulrych.

Dlouholetým fanouškem kapely Javory je Brňan Tomáš Bernátek. „Petra znám osobně spousty let. Je to skvělý a slušný člověk. Hanka je výborná zpěvačka. Jejich muzika vždycky pohladí po duši. Texty písní jsou plné moudrosti, naděje a lásky k přírodě,“ svěřuje se muž.

Zdroj: Youtube

Spolupráci s hudebním uskupením sourozenců si chválí zpěvák, klarinetista a manažer kapely Hradišťan David Burda. Letos společně odehrají zhruba deset koncertů a před měsícem vydali dokonce nové CD.

„Obě kapely jsou stálice české hudební scény, které mají hodně společného, jak po stránce obsahové, repertoárové, tak v přístupu k obecenstvu, který je vlídný a upřímný. Písničky mají založené na české autorské tvorbě a obě kapely spojuje charakter a obsah písniček, které jsou podobné co do melodiky a inspiračních zdrojů,“ dodává Burda.

Zdroj: Youtube