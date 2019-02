Světlá nad Sázavou – Už potřetí hostí zámecký areál ve Světlé nad Sázavou jeden z nejznámějších tuzemských prázdninových festivalů – Sázavafest.

Po několika letech se vrací na Sázavafest německá skupina Alphaville, která osloví nejen starší generaci. | Foto: Deník/archiv

Ten dokáže v tradičním termínu na přelomu července a srpna přilákat na Vysočinu desítky tisíc nadšenců.

Ani letošní rok určitě nebude výjimkou. Milovníci festivalů si park světelského zámku oblíbili a navíc letošní ročník slibuje opravdu nabitý program, odpovídající tomu, že Sázavafest slaví letos své 15. narozeniny.

Nejvýraznějšími zahraničními hvězdami, které vystoupí na letošním ročníku, bude německá kapela Alphaville a britské seskupení Kosheen. Z českých interpretů zde vystoupí například Ewa Farná, Michla Hrůza, Tomáš Klus a další. Mezi mladými objevy muže zaujmout například ostravská zpěvačka Elis. Novinkou pro milovníky rockové muziky bude Rock ´n´ More stage.

Sázavafest přitom není pouze o hudbě. Také letos jsou připravena autorská čtení a herecká vystoupení. Svou poslední knihu představí v sobotu 1. srpna Michal Viewegh. Na stejné scéně vystoupí i Lukáš Pavlásek spojený se známou show Na Stojáka. Především děti pak pobaví Martin Dejdar spojený se seriálem THE SIMPSONS.

Celý festivalový program začíná už ve čtvrtek 30. července. Tento den mohou všichni ochutnat Sázavafest zdarma. Hudební scény otevírají už brzy odpoledne a do večera vystoupí například hudební formace Jelen, Vladimír Mišík či UDG. Milovníci taneční hudby se mohou těšit na Leoše Mareše.

Soutěž

Vstupenky na letošní ročník Sázavafestu mohou získat i čtenáři Deníku na Vysočině. Stačí, abyste správně odpověděli na soutěžní otázku a měli trochu štěstí. Soutěžní otázka zní: Kolik stojí vstup na čtvrteční program festivalu? Odpovědi posílejte na adresu: ivana.liskova@denik.cz. Po jedné vstupence získává první a pak každá desátá správná odpověď. Jako poslední získá vstupenku 90. správná odpověď. Každý čtenář může soutěžit pouze jednou. Duplicitní odpovědi jsou vyřazeny. Do e-mailu uveďte své jméno a kontakt – nejlépe telefon. Odpovědi můžete zasílat do soboty 25. července do 18 hodin. Úspěšné soutěžící zveřejníme v úterý 28. července. Redakce je bude kontaktovat.

Oldřich Nový