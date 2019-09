„Pamětní medaile je určena významným osobnostem, které svůj osobní nebo profesní život spojily s Vysočinou nebo svoji prací přispěly ke zviditelnění a dobrému jménu našeho kraje,“ vysvětluje hejtman Jiří Běhounek a doplnil, že několik děl Josefa Sasky zdobí také jednu z reprezentativních zasedacích místností krajského úřadu.

Josef Saska se narodil před 70 lety v Havlíčkově Brodě a po absolvování Střední odborné školy výtvarné v Praze pokračoval studiem na Akademii výtvarných umění v atelieru profesora Ladislava Čepeláka. Josef Saska se kromě malby a grafiky věnuje i užité grafice, ilustraci a návrhům poštovních známek.

„Rád tvořím abstraktní díla, ta dávají větší prostor pro fantazii, i proto se často inspiruji hudbou,“ řekl na setkání s krajskou radou Josef Saska a podělil se o to, jak vznikají jeho díla: „Když dokončím obraz, nepokládám ho za hotový, potřebuji odstup a nadhled, abych zjistil, zda do něj nemám ještě zasáhnout a vylepšit ho." Díla Josefa Sasky, který umělecky tvoří jak v Praze, tak i ve svém ateliéru v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou, jsou nyní až do 10. listopadu 2019 k vidění v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.