V pátek 14. června vystoupila v rámci slavností kapela Kreyson, ve které hostuje jeden z nejlepších bubeníků na světě Mike Terrana. Jeho patnáctiminutové sólo jen potvrdilo, proč se Terrana řadí k absolutní bubenické špičce. Frontman Láďa Křížek zase nenechal nikoho na pochybách ohledně svých pěveckých dovedností.

„Nevěřil jsem, že s Kreysonem přijede i Mike Terrana. Byl to příjemný šok, když se pak za bubny skutečně objevil. A také bylo fajn, že po koncertě přišel za námi, fanoušky,“ pochvaloval si například Martin, který přijel do Chotěboře až z Ústí nad Labem a fotku s Terranou si nenechal ujít.

Dragster vs kaskadér

Jízda po zadním, neboli stunt riding, to je doména motocyklového kaskadéra Adama Peschla. To, co v sobotu v Chotěboři předvedl na netypickém prostoru hlavní silnice, bylo pro většinu přihlížejících takřka neuvěřitelné. „Byla to fantastická podívaná. Nikdy jsem nic podobného naživo neviděl,“ okomentoval vystoupení jeden z diváků.

Zhruba půlhodinový program plný dech beroucích kousků vyvrcholil sprintem, ve kterém si to Adam „rozdal“ s dragsterem Pavla Kubery. „Nemohl jsem jet naplno. Spíš šlo o to ukázat lidem, co to dragster vlastně je,“ podotkl závodník Pavel Kubera, rekordman ze Švédska, kde překonal hranici průměrné rychlosti 200 kilometrů v hodině na čtyřkilometrové trati.

Adam Peschel byl po náročné show vyčerpaný, ale v dobré náladě. „Moc se mi v Chotěboři líbilo,“ řekl. „Atmosféra byla skvělá, energie od lidí přímo neskutečná,“ pochvaloval si motorkář, který má na svém kontě několik prvenství ze světových kaskadérských soutěží. Publikum v Chotěboři si absolutně podmanil, a to jeho umění ocenilo několikaminutovým aplausem.

V sobotu se na chotěbořském náměstí ještě představila šermířská skupina BRAVO Team z Brna, mladé gymnastky z místního klubu, Dechový orchestr mladých Chotěboř, kapely Letrourou, Elán Kontraband a Liquid Face.