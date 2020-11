Hned dvě publikace, které uspěly v soutěži O nejkrásnější knihu Vysočiny pro letošní rok, jsou od rodáka z Ledče nad Sázavou Miloše Doležala. První nazval Když není motorka, lépe chodit pěšky a druhou Pepito, (ne)plivej!. I když je každá určená pro jinou cílovou skupinu, své příznivce si našly obě. „Je to radost a obzvlášť v těchto nelehkých dobách dvojnásob prožívaná. Navíc je to spojené s domovskou Vysočinou,“ reaguje na svůj úspěch Doležal.

Miloš Doležal. | Foto: Archiv Miloše Doležala

Motorka v názvu trochu svádí k myšlence, že je určená pro milovníky jedné stopy. Opak je ale pravdou. Čtenáře zavede do dob umučeného faráře Josefa Toufara. „Je to průvodce po lokacích s ním spojených. Vznikla z praktického důvodu. Byl jsem totiž žádán, abych zájemce provázel po jeho stopách. Rád jsem se toho ujímal, ale postupně se to stávalo fyzicky neúnosné. Zrodila se tedy užitečná knížka - skrze sto dvacet zastavení sledujeme celou Toufarovu životní cestu,“ vysvětluje Doležal.