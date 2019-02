Píše od studentských let. Vydala více než dvacet sbírek poezie. Je laureátkou mnoha literárních soutěží. Účastní se mezinárodních literárních festivalů a setkání v Čechách i v Polsku a na výtvarných plenérech. Knižním debutem se stal pro Věru Kopeckou v roce 1989 Věnec sonetů z napadaného sněhu ve sborníku Prvovýstupy: verše devíti autorů. Tímto cyklem znělek vyjadřuje prvotní fascinace milostným citem, láskou, na pozadí zimních metafor a obrazů.

Většina básnických sbírek je psána volným veršem, tu a tam pracujícím s rýmem či jazykovou hrou, básně jsou různé formou, délkou veršů, strof i jednotlivých čísel a jsou přiměřené vždy zážitku, který vyslovení vyvolal. Básně jsou plynoucím proudem, vzájemně se doplňují a jejich uspořádání do sbírek není až tak striktní, i když najdeme i oddíly tematicky vnitřně víc související. Verše přinášejí přítomnost v prožitku se všemi jejími významy. Rozmanitostí básní přitom není setřena skutečnost, že vypovídají většinou o tomtéž – o touze, milostném hledání, o samotě, o odvanutých snech, o tíži reality, o tom, co život, jak jde, dává a bere. Tak se sem postupně dostává to, čím básnířka žije, v poslední době i reflexe jejích tvůrčích a organizačních aktivit.

Samostatně Věra Kopecká začíná publikovat v roce 1992, což zřejmě souvisí s nebývalým rozvojem možností veřejného vystoupení po roce 1989. Tímto druhým debutem, který vydala nákladem vlastním a založila tak vlastně celou ediční řadu.

Od roku 2002 organizuje Dny poezie, mezinárodní setkání básníků. Její verše byly přeloženy minimálně do šesti světových jazyků. Věra Kopecká vydala více než 30 sbírek vlastní poezie, z toho pět vyšlo polsky nebo dvojjazyčně. Jedna dokonce trojjazyčně. Věra Kopecká je také překladatelkou z polštiny. Vydala několik sbírek polských autorů, dokonce i verše vietnamských básníků, konkrétně básníka Lam Quan My. Překládá i z ruštiny například verše známé ruské básnířky Jekatěriny Poljanské nebo Sergeje Šelkovského, vydala i sbírku řecké básnířky Marie Mistrioty. Od roku 2013 se stala vydavatelkou, produkuje především poezii. Zajímá se také o fotografii, měla už několik výstav doma i v cizině.