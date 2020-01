Poprvé Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu držel mikrofon ve svých osmnácti letech. Začínal jako průvodce menších společenských akcí a festiválků, postupně si ho ale začali zvát maturanti na svůj důležitý večer, a tak se pustil i do moderování plesů.

Ondřej Rázl. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Jak už to tak bývá, šlo to samo. Kamarádka mě zahlédla na nějaké fotce s mikrofonem na pódiu a přemluvila mě, abych moderoval její maturitní ples. Postupně se začali ozývat další a další maturanti a tak to funguje doteď. Žádnou velkou reklamu nedělám, studenti většinou volají s tím, že se jim líbilo, jak jsem moderoval ples jejich starších spolužáků, a že by mě chtěli i na ten svůj. Ostatní si mě najdou na webu nebo na sociálních sítích,“ začal Ondřej Rázl s vyprávěním. Ozvat se je prý ideální alespoň půl roku dopředu.