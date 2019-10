V sobotu 12. října odstartoval druhý ročník Dětského OKA. Nyní budou každý měsíc dvě pohádková promítání. „Nebudeme promítat pravidelně po čtrnácti dnech, pohádky budou například první a poslední sobotu. O konkrétním datu dáme vždy čas vědět,“ prozradil producent Filmového a Pohádkového OKA Jiří Svoboda.

Návštěvníci se mohou těšit i na úplné novinky. „Na programu máme například pohádku Fany a pes, kterou promítáme v den české premiéry. Pojedeme tedy stejně jako velká kina. Zcela náhodou byl tento film ve formátu mp4, takže jsme ho mohli zařadit i my,“ vyzdvihl Svoboda.

Novinkou budou i slovenské pohádky. „Bude to pásmo pohádek nazvané Hurá na pohádky. Některé jsou české a některé slovenské. Poslední pohádka je slovenská a je to součást večerníčku Vebsterovci, ostatní jsou animované pohádky, které uspěly na festivalech u nás i v Evropě, takže je to takový výběr toho nejlepšího, co animovaná tvorba pro děti nabízí,“ popsal Svoboda.

Slovenština byla pro producenty výzva. „Bál jsem se, jak to lidé přijmou, i proto jsem na Facebooku vytvořil menší anketku. Nakonec jsem ale byl příjemně překvapený, protože lidé psali, že by byli rádi nejen za slovenské, ale i anglické pohádky. Uvidíme do budoucna, jestli jim i toto přání nesplním,“ řekl s úsměvem Svoboda.

Kromě výběru snímků je dětem uzpůsobeno i vybavení havlíčkobrodského klubu OKO. „Máme tam deset sedacích vaků a plážová lehátka, takže se děti mohou uvelebit a užít si pohádky,“ líčil Svoboda.

Na nápad pořádat Dětské OKO Jiřího Svobodu přivedli sami diváci. „Tak nějak to vyplynulo ze zájmu lidí. Říkali, že se jim Filmové OKO líbí a že by byli rádi, aby bylo něco podobného i pro jejich děti. Zkusili jsme to a vyšlo to,“ vyprávěl Svoboda.

Projekt Dětské OKO začal teprve loni, i tak jednotlivé filmy navštívily desítky dětí. „Mělo úžasný úspěch a některé filmy byly neskutečně navštěvované, takže si rozhodně nemůžeme stěžovat. Pokles zájmu jsme zaznamenali jen na jaře, ale to byla naše chyba, protože jsme si neuvědomili, že během jarních prázdnin děti odjíždí pryč,“ přiznal Svoboda.

Klasické mainstreamové pohádky lidé na programu nenajdou. „Snažím se vybírat pohádky, které běžný divák v kinech neuvidí. Jsou to tedy buď festivalové pohádky, animáky, které uspěly na Animefestu, starší pohádky a nebo třeba restaurované snímky,“ přiblížil Svoboda.

„Zařazujeme na program i přírodopisné dokumenty. Ty milují děti bez rozdílu věku. Když se objeví nějaký přírodopisný dokument, tak se ho snažím zařadit co nejrychleji. Promítali jsme například Cestu do pravěku, na kterou přišly nejen děti, ale i jejich rodiče a dokonce i prarodiče. To byla velmi navštěvovaná pohádka,“ zavzpomínal Svoboda.

Loni producenti mysleli i na nejmenší, kvůli malému zájmu se ale tento projekt zatím nerozběhl. „V loňském roce probíhalo takzvané MIMI OKO, kdy mohly zajít na film maminky s miminky. To se ale úplně neujalo, byť maminky měly nadstandardní podmínky a mohly s kočárky zajet až pod plátno. Není sice vyloučené, že by se tento projekt v budoucnu opět rozjel, ale zatím to neplánuji,“ uzavřel Svoboda.