V rámci letošního, již rozběhlého ročníku tak mohli příchozí vidět mladou havlíčkobrodskou kapelu DETERZE, nebo folkového umělce Milana Urzu. „Klukům z Deterze jsme chtěli dát prostor, výhoda navíc je, že jsou místní kapela. Malý problém byl v tom, že první středa měsíci bývá obvykle slabá na účast. Ale myslím, že se ta akce celkem povedla," hodnotil Jakub Baloun, hlavní organizátor celé akce.

Stejně, jako v minulosti se na Kulturním létě představí široce žánrové spektrum umělců. Celá řada z nich je s brodským regionem provázaná i původem. „Regionální příslušnost je jedno z kritérií, které máme, když vybíráme kapely, které nám tu zahrají. Když třeba nejde z nějakého důvodu splnit, chceme, aby to jméno bylo zajímavé alespoň ze žánrového hlediska," dodal Baloun.

Jedním z hlavních taháků má být podle Balouna vystoupení Ukulele Troublemakers, připadající na středu 17. července. „Na tuto skupinu bych chtěl všechny moc pozvat. Prezentují se na ukulele hranými cover verzemi známých hitů. Jsou to navíc ohromně hudebně vzdělaní lidé, zkrátka velká událost," přidal Baloun.

Návštěvníci se mohou těšit například na multižánrové uskupení Vladivojna La Chia. „S nimi dorazí i broďák, učitel z hudební školy a bubeník Luboš Pavlík, " doplnil Baloun. Kromě Vladivojny vystoupí v následujících týdnech mimo jiné i populární rocková kapela Kejvavý koně, nebo formace JADA band.

„U Kejvavých koní se navíc bude jednat o jejich premiérovou účast na kulturním létě. V případě JADA bandu jde o to, že se vždy snažíme sem dovést nějakou jazzově orientovanou skupinu. Lidem se to zřejmě líbí, protože na tyto koncerty bývá vyšší účast," informoval Baloun.

Krom hudební složky programu je připravena i část divadelní. Nechybí ani populární kinematograf bratří Čadíků. „O divadelní část se stará Divadýlko Mrak. Díky jejich známostem sem jezdí umělci, kteří, alespoň věřím, odehrají kvalitní představení, a ještě jsme schopní se s nimi dohodnout na rozumných podmínkách," přidal Baloun.

Celé Havlíčkobrodské kulturní léto je již od samotného začátku podpováno městem Havlíčkův Brod. „Celé to vzniklo z popudu kulturní komise města, které chyběl nějaký letní program, který by mohlo město organizovat, nebo podpořit. Brodské náměstí již tehdy disponovalo prostředím na kulturní akce vhodným, ale prozatím nevyužitým. Komise se tak rozhodla, že udělá návrh na zřízení grantu, který se bude jmenovat Havlíčkobrodské kulturní léto, kam se dá nějaký objem peněz, zásady, co by se měly dodržovat, a tehdy se o to mohl začít hlásit jakýkoliv zájemce. My, jakožto městský tvůrce kultury jsme brali skoro za povinnost, že to musíme zkusit také. A od té doby je Kulturní léto prakticky v režii klubu Oko," uzavřel Baloun.

Tomáš Beránek