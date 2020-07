Na náměstí v Havlíčkově Brodě promítnou komedii, kterou si vybrali sami diváci

/TRAILER/ Jít do kina a ještě si vybrat svůj oblíbený film, tak to je Filmové Oko. Tuto netradiční možnost nabídl divákům Filmového Oka Jiří Svoboda, dramaturg Filmového Oka v Havlíčkově Brodě. Který film si diváci přejí vidět, to se ukáže sedmého srpna.

Nová komedie 25 km/h | Foto: archiv