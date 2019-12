Na plátno Filmového OKA míří kapela Metallica

Při středečním promítání Filmového OKA si přijdou na své fanoušci kapely Metallica. Na filmové plátno totiž míří snímek nazvaný Metallica: Through the Never, který vypráví o americké metalové legendě.

Metallica: Through the Never. | Foto: archiv Filmového OKA