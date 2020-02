Nedělejte reklamu nacistům a antisemitům, protože po ní touží, říká bezpečnostní analytik Jan Schneider z Havlíčkově Brodu. Reaguje tak na skutečnost, že v nakladatelství Guidemedia etc, které už jednou skončilo před soudem kvůli knižnímu vydání projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera, vyšla další kniha podobného stylu pod názvem Jedovatá houba. Jedná se o knihu pro děti vydanou v roce 1938. Autor knihy například dětem radí, že Židy poznají podle odporného nasládlého zápachu.

Jan Schneider. | Foto: Deník / Archiv

Podle Jana Schneidera nacismus a antisemitismus jsou přítomny v myslích mnoha Evropanů. „Nahrává tomu bohužel i tendence stavět Hitlera nejprve na roveň Stalinovi, a potom dokonce mluvit o tom, že chtěl Evropu bránit před komunismem. Ti zmatenci, co to tvrdí, pomíjejí, že ta Evropa by byla bez Slovanů. V tomto kontextu posuzuji i tyto odporné vydavatelské excesy,“ konstatuje Schneider s tím, že trestněprávní orgány k tomu sice zaujmou nějaké stanovisko, ale z jeho pohledu je důležitější, jak se k tomu postaví veřejnost.