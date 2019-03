Jako první se festival představí v Třebíči, a to v pátek 15. března. Koná se tady už poosmé. „Přebírali jsme festival v roce 2016 po Městském kulturním středisku, které ztratilo zájem ho dál provozovat,“ řekl Petr Kopeček, hlavní koordinátor festivalu v Třebíči.

„První ročník byl poměrně výzva, museli jsme založit spolek, sestavit projektový tým a všechno si to zařídit. Takže to pro nás byla jedna velká škola. Od té doby bych ale řekl, že se vše zaběhlo, ustálil se nám tým a teď už je to z mého pohledu poměrně fungující záležitost,“ přiblížil Kopeček své začátky.

Během svého působení vyzkoušel tři formáty. „Nejprve jsme zkoušeli čtyři promítací dny, ale to se na město velikosti Třebíče ukázalo jako moc. Pak jsme zkoušeli tři dny po dvojici filmů a poslední dva roky promítáme dva filmy v pátek, tři v sobotu a tři v neděli,“ zavzpomínal Kopeček.

Rovněž na Pelhřimovsku letos ohlásí už osmý ročník. Přímo v Pelhřimově se ale bude promítat teprve posedmé. „Začínali jsme v roce 2012 v Počátkách. Vedení města ale bohužel festivalu nebylo, a dodneška není, nakloněno, tak jsme se přestěhovali do Pelhřimova, kde vítáni jsme,“ prozradila pelhřimovská koordinátorka školních projekcí Hana Veronika Konvalinková.

Nejkratší tradici má festival v Havlíčkově Brodě. Oproti předchozím dvěma je o rok mladší. „Za sedm let pořádání festivalu se toho samozřejmě mnoho změnilo,“ začal s vyprávěním hlavní koordinátor brodského festivalu Jiří Svoboda.

„Dospělí se naučili chodit na dokumentární filmy, školy z celého Havlíčkobrodska mají o školní projekce zájem, lidé sledují dění kolem festivalu a oblíbili si doprovodné akce, třeba koncerty. Letos nás mile překvapil velký zájem o školní projekce, a to i od škol ze sousedních regionů. Předpokládáme, že při letošním ročníku festivalu Jeden svět prolomíme magickou hranici tisíce návštěvníků,“ pochvaloval si Svoboda.

Školní projekce sklízí úspěch i v dalších dvou městech. „Ročně nám chodí kolem 1 500 žáků a studentů nejen z Pelhřimova. Navíc nám pelhřimovská firma Agrostroj poskytuje dotace na autobusovou dopravu, takže mají děti autobus zdarma,“ vyzdvihla Konvalinková.

„Ostatně děti byly i jedním z důvodů, proč jsme festival začali dělat Myslíme si, že má obrovský dopad na dětské dušičky a že jim prostřednictvím filmů otevíráme vrátka do světa, který běžně nevidí. Navíc je dokument vždy očima nějakého jejich vrstevníka, takže je to pro ně blízké,“ pověděla Konvalinková.

Také v Třebíči tvoří děti většinu všech návštěvníků. „Loni jsme měli 270 dospělých návštěvníků a k tomu jsme měli 770 dětí ze základních škol, 480 ze středních škol, takže školy jsou asi desetinásobek veřejnosti. Děti jsou pro nás nejdůležitější, protože je důležité, aby některé dokumenty viděly a otevřely se jim tím nové obzory,“ podotkl Kopeček.

Po každém promítání následuje i beseda. Některé momenty se organizátorům vrývají do paměti. „Překvapivých momentů, na které se nelze připravit, je na festivalu opravdu hodně. Od drobného zranění diskutujícího hosta, přes zpochybnění věrohodnosti dokumentu pozvaným odborníkem, až po nečekaná přiznání diváků. Alespoň je vždy na co vzpomínat,“ líčil Svoboda.

Nejsou to ale jen zvídavé dotazy, na co organizátoři vzpomínají, někdy festival dokonce i pomáhá. „Dokonce se stalo, že děti po projekci iniciovaly sbírku pro kluka z Afghánistánu, který si nemohl dovolit chodit do školy. Na tento popud tam režisér dojel, skutečně se strhla větší sbírka a ten klučina pak do té školy skutečně začal chodit,“ usmála se Konvalinková.

Besedy lákají i na hvězdné hosty. Do Třebíče například zavítá bratr Tomia Okamury Hayato Okamura a režisér filmu Dobré zprávy Ondřej Šálek. Do Havlíčkova Brodu novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová, která bude odpovídat na divácké otázky k filmům Ženy s náušnicemi ze střelného prachu a Na jejích bedrech. Pelhřimovští se pak mohou rovněž těšit na Hayata Okamuru, Daniela Pitka alias Sedláka pod Milešovkou a europoslance Jiřího Pospíšila.

A na jaké filmy se mohou diváci těšit? „Samozřejmě, že bych diváky rád pozval na všechny filmy. Podle mého názoru je nejsilnějším letošním dokumentem film Na jejích bedrech popisující příběh nesmírně silné ženy Nadje Muradové, nositelky Nobelovy ceny míru za boj proti sexuálnímu násilí ve válce,“ lákal Svoboda.

V Třebíči se festival koná od 15. do 17. března, v Havlíčkově Brodě od 22. do 24. března a v Pelhřimově od 4. do 7. dubna.