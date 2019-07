Doprovázet ho budou pianista a akordeonista Robert Kuśmierski a bubeník Pavel Plánka. „Robert Kuśmierski a Pavel Plánka tvoří s Nohavicou sehrané trio, a tak nemůžou chybět ani na jeho srpnovém recitálu pod zámkem v Přibyslavi,“ říká jeden z pořadatelů koncertu Libor Jaroš.

Bližší podrobnosti přibyslavského koncertu dramaturgové prozrazovat nechtějí. Fanoušci jsou ostatně zvyklí, že každý koncert Jarka Nohavici je plný překvapení. „Přibyslavský open air bude největším letním koncertem Jarka Nohavici, přesto doporučujeme všem, kteří chtějí pod přibyslavský zámek přijít, včasný nákup vstupenek. Kapacita bude omezena, lístky jsou výhradně na stání. Akce není přístupná dětem do patnácti let. Vstupenky jsou v předprodeji on line nebo na pobočkách v síti Ticketportal,“ doplňuje za organizátory Ondřej Málek.

Mimo Přibyslav odehraje Nohavica během srpna vyprodané koncerty v letních kinech v Boskovicích, Českých Budějovicích, Sezimově Ústí, Domažlicích, Frenštátu pod Radhoštěm, Velké nad Veličkou, nebo v Porubě.