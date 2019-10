Třebíč - „Zemřel dobrej člověk.“ Tak zareagovala Ivana Řídká z Třebíče na zprávu o smrti Karla Gotta. Řídká dlouhé roky působila v městském kulturním středisku. Když Karel Gott přijel koncertovat, bývala mu nablízku.

Na koncertě Karla Gotta v Třebíči. | Foto: Archiv Ivany Řídké

„Vzpomínám na něj jako na nejlepšího umělce, co do Třebíče přijel. Protože tak skromného a vstřícného člověka jsem v kulturní branži za celou dobu nepoznala,“ shrnula. „V podmínkách neměl nikdy nic zvláštního, jako někteří vyžadují večeři a nápoje a mísu takovou nebo onakou. Ne. On si přál jen minerální vodu. A to bylo všechno,“ zmínila.