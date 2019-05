Havlíčkův Brod - Noc literatury je projekt, který přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení.

„Odstartoval v roce 2006 a jeho organizátory byla od počátku Česká centra, pražské sdružení evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví. Až do roku 2013 čtení probíhala pouze v Praze, poté započala spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a díky se tomu Noc literatury rozšířila i do dalších měst České republiky; v roce 2018 už se četlo v 52 městech ČR. Cílem projektu je představení a přiblížení současné evropské literatury netradičním způsobem a zároveň oživení večerního města atraktivní akcí," informovala o projektu Jana Fialová z Krajské knihovny Vysočiny.