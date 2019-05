Výstava začala v pátek 3. května a jako první ji přišly omrknout děti z přibyslavské mateřské školy. Přivítali je tady i živí permoníci, kteří je expozicí provedli, pomáhali jim s úkoly a na závěr si pro ně připravili i malé překvapení.

Celou expozicí, díky které se návštěvníci dozví i o historii Přibyslavi, se prolíná pověst o permoníkovi Perkrátovi. „Samotná historie města běžného návštěvníka moc nenadchne a už vůbec ne malé děti. Přemýšleli jsme tedy, jak ji trochu zatraktivnit. S naším krajem je spjato hornictví a k němu se hodí právě permoníci,“ vysvětlila vedoucí muzea a informačního centra Anna Šauerová.

V podzemí na příchozí čeká i celá řada zábavných a hravých úkolů. „Pro děti jsou připravené tři druhy testů, a to od tří do šesti let, od sedmi do patnácti let a od šestnácti let výše. Plní se určité úkoly a pak mají šanci získat peníz permoníka Perkráta. Jedním z úkolů pro děti je například namalovat svého permoníčka. Dospělí si pak musí svého permoníka vyrobit. Když se budou chtít zúčastnit této hry, tak se musí chopit tavné pistole a vyrábět,“ řekla s úsměvem Šauerová.

Permonická expozice je přístupná každý den během běžné otevírací doby muzea. „Vznikala asi čtyři roky a podařilo se nám na ni sehnat dotaci z Kraje Vysočina. Na projektu spolupracovala naše tehdejší stážistka Lucka Pospíchalová, která dala dala zrod Perkrátovi, vymyslela celou tuto pověst a podílela se na linii příběhu,“ přiblížila Šauerová.

Kromě permoníků láká přibyslavské muzeum nově i na dočasnou interaktivní výstavu, kterou má zapůjčenou z Ronova, a také expozici s tably z mateřské školy. „Máme tam i tabla třeba z padesátých let,“ pochlubila se na závěr Šauerová.