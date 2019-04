Literární předlohu do divadelní podoby upravil K. Baš. O jevištní režii se postarala Anna Šauerová, o hudební režii František Uhlíř.

Děj diváky časově přenesl do roku 1900 do malého texaského města Denton, kam až z Londýna přicestovali herci Richard & Richard (Ota Benc a Ondřej Pařil) a jejich kolegyně Vivan a Carol (Eva Bencová a Veronika Křivánková). Po marném pokusu povznést kulturní život amerického venkova a vydělat si alespoň hladový honorář uváděním epizod Shakespearových her se čtveřice odhodlala získat podvodem dědictví po milionářce Florencii Haas (Emilíe Veselá). Na zdaru představení se podílí nebývalý počet ochotníků. Na jevišti se pohybuje jednadvacet herců a šest muzikantů, o inspici, nápovědu, líčení, účesy, kulisy, rekvizity, kostýmy, zvukové a světelné efekty se stará dalších více než pětadvacet lidí. Třetí a čtvrtá repríza představení byla na programu 12. a 13. dubna 2019.