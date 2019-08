OBRAZEM: Výstava o Černobylu doplní patnáctý ročník Letní žurnalistické školy

Havlíčkův Brod – Součástí Letní žurnalistické školy (LŽŠ) Karla Havlíčka Borovského je i výstava fotografií nazvaná Černobyl – návrat do vyklizené zóny. Zájemci si mohou snímky prohlédnout v kavárně havlíčkobrodského klubu OKO, a to až do konce prázdnin.

Sérii snímků mohou zatím lidé vidět pouze v Brodě. „Jsme jediným místem v České republice, kde mohou lidé výstavu vidět. Fotografie a videa ale mohou zájemci najít i na webových stránkách projektu Ukraїner,“ informoval Milan Pilař, hlavní organizátor LŽŠ a dodal, že některá videa budou v rámci LŽŠ také promítat. Výstava mapuje jak tragédii lidí, tak regionu, který zasáhla jedna z největších jaderných katastrof v dějinách lidstva. Přibližuje okolí města Pripjať, které bylo postaveno tři kilometry od Černobylské jaderné elektrárny, založené v roce 1970 jako místo pobytu pracovníků elektrárny. V okamžiku havárie tu bydlelo téměř 50 tisíc lidí. Veškeré obyvatelstvo bylo za jeden den evakuováno, při tom bylo použito víc než tisíc autobusů. OBRAZEM: Úřad v Krucemburku o víkendu provoní desítky květin Přečíst článek › „Jedná se o expedici Ukrajinou, která registruje její současný stav. Projektu se momentálně účastní více než 300 dobrovolníků z různých koutů světa, kteří materiál natáčejí, píšou, stříhají a překládají mediální výstupy do deseti jazyků včetně češtiny,“ představila projekt Marta Burdiak, která ho přijede ve čtvrtek 22. srpna přiblížit účastníkům letní školy a dalším zájemcům také do Havlíčkova Brodu. Expozice několika fotografií vychází z projektu Ukraїner, na kterém se podílí skupina dobrovolníků a odborníků v oblasti novinařiny, fotografů a kameramanů. „Na fotografie jsem narazil na ukrajinské ambasádě, když jsem tam byl dojednávat možnost spolupráce. Napadlo mě, že bychom tuto výstavu mohli přivézt i k nám do Brodu,“ přiblížil Pilař. Výstavou v OKU to ale nekončí. „Taková moje idea je, že bych chtěl snímky ukázat i svým studentům na střední stavební škole a v rámci školního roku je dále nabízet i dalším školám. Chtěl bych, aby se mladí lidé mohli seznámit s tím, že byl nějaký Černobyl, jak to tam dneska vypadá a že by měli přemýšlet, jestli skutečně potřebujeme další blok jaderné elektrárny,“ prozradil Pilař. Prohlídka výstavy fotografií je možná i s průvodcem Přečíst článek ›

Autor: Jana Kudrhaltová