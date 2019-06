Autor nebo autorka nejhezčího dílka bude mít tu čest doplnit spisovatelčin text. Aby měly děti představu, o čem povídka je, mohou si ji přečíst už teď na webových stránkách knihovny.

Soutěž je určena pro jednotlivce i kolektivy do patnácti let, kteří mohou své obrázky nosit na dětské oddělení knihovny až do 1. července, kdy je uzávěrka soutěže.