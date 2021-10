Na hradě Kámen na Pelhřimovsku sice počet návštěvníků oproti loňsku o něco klesl, přijelo jich ale víc než před dvěma lety. „Díky kraji máme snížené vstupné, navíc jsme od června otevřeli komentovanou trasu, což zájmu rozhodně pomohlo. Táhly i speciální akce jako sokolnictví či šermířství,“ pochvalovala si kastelánka Zlata Vobenušková.

Ani přímo v Pelhřimově si na nezájem turistů nestěžují. „Za poslední roky návštěvnost stoupá, teď o to víc, když lidé jezdí méně do zahraničí. Ovlivňuje nás hlavně počasí. Například do našeho Pekla v roce 2019 od června do září zavítalo necelých šest tisíc lidí, letos to bylo skoro o tisícovku víc,“ srovnala vedoucí cestovního ruchu v Pelhřimově Nela Štěpánková.

Srovnání návštěvnosti



Hrad Lipnice nad Sázavou

2021: 25 000

2020: 20 000

Věž Pelhřimov

2021: 6 800

2020: 6 200

Pelhřimovské peklo

2021: 6 400

2019: 5 600

Hrad Kámen

2021: 16 000

2020: 22 400

* období červen–září

Z loňského propadu se naopak stále zotavují v Polné na Jihlavsku. „Oproti loňsku jsme posílili, ale pořád je to slabší než před covidem. Odpadly nám třeba zájezdy seniorů. Teď však začínají jezdit školy, v září nám pomohla i pouť. Přesto roušky a opatření lidi odrazují,“ uvedla ředitelka zámku a muzea v Polné Alena Vyskočilová.

Na Žďársku se zvyky turistů změnily. „Lidé si odvykli navštěvovat památky a platit za vstupenky. Místo toho spíš putují po přírodě a místech, kde nemusí platit. Je to pozůstatek covidového trendu,“ všimla si ředitelka organizace Koruna Vysočiny Oľga Königová.

Tento návyk návštěvníků plánují změnit. „Chceme opět přilákat lidi do muzeí, ateliérů i galerií. Rozběhli jsme kvůli tomu projekt Venkovské památky,“ doplnila Königová.

Příroda nad památkami zvítězila i u Zuzany Trnkové ze Žirova na Pelhřimovsku. „Volili jsme letos hlavně cyklovýlety bez konkrétního cíle. Projeli jsme okolí Žirova, Mysletína a Mladého Bříště. Nebyli jsme na žádném zámku ani hradě,“ prozradila Trnková.

V Třebíči se mezi nejoblíbenější památky zařadil Větrný mlýn. Návštěvníci si ho prohlíží od června. Za tu dobu jich přilákal přes devět tisíc, což je o dva tisíce víc, než kolik jich vylezlo na městskou věž. „Nejvíc lidí se však tradičně přišlo podívat baziliku a synagogu, bylo jich přes jedenáct tisíc. Oproti předchozímu roku pak opět přibyli zahraniční turisté, loni jich totiž razantně ubylo,“ bilancoval letošní sezonu vedoucí třebíčských turistických a informačních center Václav Prchal.

Sezonu si pochvalují i v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku „Letošek se vyrovná předcovidovým rokům, na náš hrad se od června přišlo podívat pětadvacet tisíc lidí. Je to až o dvacet procent víc než loni. Jelikož nemáme průvodce, nebyli lidi tolik omezení opatřeními a taky je přilákala výstava Lipnické bible,“ shrnul kastelán hradu Marek Hanzlík.

JIŘÍ KAŠPÁREK