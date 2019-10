I přesto, že Spáleného v minulosti provázely určité zdravotní komplikace, před zaplněnou tančírnou se představil v poměrně dobré kondici. Jeho podmanivý a hluboký hlas ocenily především dámy, které se po skončení koncertu neubránily slzám.

„Byla to v podstatě naše premiéra po dlouhých čtyřech měsících,“ prozradila v zákulisí zpěvákova manželka Miluška Voborníková, jež jej v osobním i pracovním životě provází více než 40 let. „Petr absolvoval operaci endoprotézy, a tak jsme samozřejmě měli trochu obavy, jak to naše dnešní vystoupení dopadne. Ale musím říct, že tady bylo tak úžasné publikum, že z nás okamžitě vše spadlo," usmívala se. Podobný názor měl i samotný umělec. „Hrálo se nám velmi dobře, atmosféra byla výborná,“ ocenil.

Voborníková i Spálený vystupují společně mnoho let. Nemají občas pocit, že je zachvátila „ponorka“? „To určitě ne,“ kroutí hlavou Miluška. „Pro mne je vždy svátek, když mohu zpívat s dobrou kapelou. A Petr má štěstí na skvělé muzikanty. Vážíme si toho, že můžeme koncertovat, a že nám lidé pořád fandí. Každé vystoupení je pro nás jako poprvé, pokaždé má jinou atmosféru. A o to větší radost je, když se nám to povede. Jako například dnes večer,“ dodala Miluška Voborníková.