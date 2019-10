Jedinečný koncert začíná ve 20.00 hodin. Roli předskokana obstará mladá jihlavská glam rocková kapela Hairy Groupies a samotné britské „Kudlanky“ se na pódiu představí ve 21.30.

Své české premiéry se nemohou dočkat i samotní členové kapely. „Velmi se těšíme na hraní s našimi českými fanoušky. Zvláště na krásné dámy, které snad na koncert také přijdou,“ zasmál se kytarista kapely Tino Troy.

Praying Mantis působí na ostrovní scéně od první poloviny sedmdesátých let. Kapelu založili v roce 1974 bratři Tino a Chris Troyovi, kteří v kapele stále působí. Jsou zařazováni k tzv. Nové vlně britského heavy metalu (New wave of British heavy metal, pozn. aut.). Nejvýznamnějším představitelem této vlny jsou kultovní Iron Maiden.

„Právě s „mejdny“ Praying Mantis absolvovali v roce 1980 společné čtyřměsíční turné. Zatímco sláva hudebních kolegů dosáhla planetárních výšin, popularita Praying Mantis se omezila na britské ostrovy a na Japonsko,“ poznamenal jeden z organizátorů brodského koncertu Petr Kletečka.

Vstupenky v ceně 400 korun zájemci seženou buď na portálu www.smsticket.cz nebo v havlíčkobrodském obchůdku Tulipán.

„Koncert je současně bonusovým pro majitele přenosného pasu na podzimní koncertní seriál Golden Eye,“ připomněl Kletečka.