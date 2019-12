„Přehlídka Divadelní Přibyslav má pořadové číslo 36. Zájem o ni se zvyšuje mezi diváky i soubory. Přehlídky se zúčastnilo letos 11 souborů z Vysočiny z toho dokonce tři z Přibyslavi. Soubory odehrály 12 představení, z toho dvě loutková. Prodali jsme skoro 60 permanentek. Představení navštívilo 1655 lidí, což je o 300 diváků víc než loni,“ prozradila Zdeňka Valnerová ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav.

Představení se konala v přibyslavském kulturním domě, který letos slaví celých 50 let existence. „Pro mě divadelní přehlídka znamená hodně práce na jedné straně. Ale na druhé straně je to radost, když vidím, jak umělecká úroveň souborů rok od roku roste, jak stoupá zájem diváků. Podařilo se mi dokonce najít několik mladých lidí, kteří mi pomáhají s organizací a s technikou,“ svěřil se ředitel kulturního domu Petr Štefáček. Jak dodal, on sám hrál divadlo jen jednou, ale zůstal jeho velkým fanouškem.

Pravidelně každý rok jezdí do Přibyslavi na přehlídku soubor Havlíček Škrdlovice. „Moc se nám tu líbí, snad ani jednou jsme nechyběli,“ pochlubil se předseda spolku Jaromír Studený. Soubor ze Škrdlovic má 12 členů, což je podle Studeného až dost. Pravidelně každý rok přichází soubor s novou hrou. Na repertoáru má pohádky a komedie. „Chceme diváky hlavně bavit,“ zdůraznil Studený. V rámci divadelní přehlídky vyhlašují pořadatelé soutěž o nejvěrnějšího diváka. Letos cenu získaly tři divačky. Jitka Škarydová, Alena Hladká a Miluše Veselá. Nejlepší soubory naopak vybírají diváci.

Největší úspěch na přehlídce letos sklidil u diváků soubor Nové Veselí se hrou Poprask na Laguně, na druhém místě soubor Havlíček Škrdlovice s pohádkou Líný Kuba. Vítězem se stal přibyslavský Hadrián s představením inspirovaným legendárním Mrazíkem Jak dědeček Hříbeček bohatýra napravil. Divadelní přehlídka v Přibyslavi tím letos skončila, s divadelnickým pozdravem zlomte vaz zase za rok.