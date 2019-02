Světlá nad Sázavou /FOTOGALERIE/ – V kinosále ve Světlé nad Sázavou měl v sobotu 9. února premiéru amatérský film Když… Ten vytvořila parta mladých lidí a nyní s ním chtějí objíždět školy a upozorňovat na důležitost komunikace.

Sobotní premiéra dopadla na výbornou. „I když nás trošku pozlobila technika, tak si myslím, že to diváci vzali úplně v pohodě. Jsem nadšený ze všech těch pozitivních reakcí a jsem rád za to, že lidi přišli podpořit mladou tvorbu. Myslím si, že mladá tvorba nemá v České republice dostatečnou podporu jako třeba v zahraničí,“ zamyslel se režisér filmu Michal Hájek ze Světlé nad Sázavou.



Hlavní myšlenkou filmu je komunikace. „Pokud nebudeme komunikovat, může to vést i k fatálním následkům, a o tom celý příběh je. Byť končí ne úplně dobře, tak by měl demonstrovat, jak může komunikace dopadnout. Opravdu stačí lusknutí a už nemusíme přemýšlet nad tím, co by bylo kdyby, protože některé věci už vrátit nejdou,“ popsal Hájek.

Na jeho realizaci se podílely zhruba tři desítky lidí. „Film začal vznikat v roce 2015, samotná realizace byla v roce 2017 a trvala asi dva měsíce. Nejnáročnější byly přípravy. Trvalo zhruba rok, než se našli ti správní lidé a než se vše srovnalo,“ zavzpomínal Hájek.



Film by měl navíc i pomáhat. „Rád bych, abychom teď rozjeli preventivní programy. Momentálně jsem navázal spolupráci s paní Evou Stloukalovou, což je preventistka pro Havlíčkův Brod. Chtěl bych, aby se o tomto tématu víc mluvilo, aby to byla prevence a abychom si potom mohli s účastníky povídat. Samozřejmě by u toho byl přítomný i psycholog, ale primárně by to bylo postavené na nás. Myslím si, že mladí mladým dají víc,“ dodal Hájek.