Zpěvák a herec Radek Novotný z Havlíčkova Brodu společně se svou kolegyní Markétou Peškovou vydávají první společné CD. Nazvali ho jednoduše Ve dvou, vyjít má koncem roku.

Zpěváci a herci Radek Novotný a Markéta Pešková. | Foto: archiv hudebníků

Novotný měl několik vizí. „Přál jsem si CD plné duetů, zároveň jsem přemýšlel o vánočním albu a chtěl jsem se co nejvíce vyvarovat písní muzikálových. Aniž bych to čekal, tak se nám vše podařilo zkombinovat v jeden disk, a to hlavně díky nalezení toho správného parťáka,“ je rád šestatřicetiletý umělec.